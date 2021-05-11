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Posted 11 мая 2021, 05:15

Published 11 мая 2021, 05:15

Modified 5 августа 2022, 12:06

Updated 5 августа 2022, 12:06

В ДТП с ВАЗ в Новосибирской области погибла 36-летняя женщина

11 мая 2021, 05:15
Проводится проверка по факту ДТП.

36-летняя женщина погибла в ДТП 10 мая в Чистоозёрном районе Новосибирской области.

Согласно данным ГИБДД, на автодороге «Журавка-Новокрасное» 40-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. В момент аварии в салоне находились 36летняя женщина и три ребенка. Пассажирка умерла до приезда медиков. Госпитализированы водитель и 16-летний парень. Мальчик 13 лет и годовалая девочка не пострадали.

У водителя взяли анализ крови на алкоголь и наркотики. Установлено, что у него не было прав.

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#Происшествия#Новости
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