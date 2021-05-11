В ДТП с ВАЗ в Новосибирской области погибла 36-летняя женщина

Согласно данным ГИБДД, на автодороге «Журавка-Новокрасное» 40-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. В момент аварии в салоне находились 36летняя женщина и три ребенка. Пассажирка умерла до приезда медиков. Госпитализированы водитель и 16-летний парень. Мальчик 13 лет и годовалая девочка не пострадали.