В ДТП с ВАЗ в Новосибирской области погибла 36-летняя женщина

Posted 11 мая 2021, 05:15
Published 11 мая 2021, 05:15
Modified 5 августа 2022, 12:06
Updated 5 августа 2022, 12:06
36-летняя женщина погибла в ДТП 10 мая в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
Согласно данным ГИБДД, на автодороге «Журавка-Новокрасное» 40-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. В момент аварии в салоне находились 36летняя женщина и три ребенка. Пассажирка умерла до приезда медиков. Госпитализированы водитель и 16-летний парень. Мальчик 13 лет и годовалая девочка не пострадали.
У водителя взяли анализ крови на алкоголь и наркотики. Установлено, что у него не было прав.