Фальшивомонетчицу из Омска задержали в Новосибирске

По данным прокуратуры, год назад 34-летняя сибирячка подделала 394 банкноты номиналом от 500 до 2000 рублей. В общей сложности на руках у нее оказалось 568 тысяч рублей. Часть этой суммы она потратила в Омске, а с остальными деньгами отправилась за покупками в Новосибирск. Там ее и задержали.