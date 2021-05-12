Фальшивомонетчицу из Омска задержали в Новосибирске

Posted 12 мая 2021, 02:17
Published 12 мая 2021, 02:17
Modified 16 сентября 2022, 20:41
Updated 16 сентября 2022, 20:41
Подозреваемую в незаконном обороте поддельных купюр жительницу Омска задержали в Новосибирске.
По данным прокуратуры, год назад 34-летняя сибирячка подделала 394 банкноты номиналом от 500 до 2000 рублей. В общей сложности на руках у нее оказалось 568 тысяч рублей. Часть этой суммы она потратила в Омске, а с остальными деньгами отправилась за покупками в Новосибирск. Там ее и задержали.