В Новосибирске банда детей пойдет под суд за 11 краж и 10 угонов

По версии следствия, что в период 2020 года ранее знакомые три 15-летних и один 14-летний подросток, собравшись в группу по предварительному сговору, привлекая к своим действиям других детей, не достигших возраста уголовной ответственности, совершили кражи, угоны автомобилей, а также разбойное нападение с использованием заточенной отвертки в качестве оружия.