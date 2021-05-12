В Новосибирске банда детей пойдет под суд за 11 краж и 10 угонов

Posted 12 мая 2021, 10:08
Published 12 мая 2021, 10:08
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
В Новосибирске сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении четырёх несовершеннолетних подростков. Их обвиняют в совершении преступлений против собственности на территории Новосибирска - 11 кражах, 10 угонах автомашин и одном разбойном нападении.
По версии следствия, что в период 2020 года ранее знакомые три 15-летних и один 14-летний подросток, собравшись в группу по предварительному сговору, привлекая к своим действиям других детей, не достигших возраста уголовной ответственности, совершили кражи, угоны автомобилей, а также разбойное нападение с использованием заточенной отвертки в качестве оружия.
До момента задержания сотрудниками уголовного розыска, подозреваемые совершили преступления на территории Железнодорожного, Центрального, Заельцовского и Октябрьского районов Новосибирска. Они похищали продукты из торговых павильонов, фрукты и напитки. Кроме того, обвиняемые по уголовному делу совершили угоны нескольких автомашин у граждан и службы каршеринга.
В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения в ходе следствия суд по ходатайству следователя заключил под стражу 14-летнего обвиняемого. Остальным фигурантам по делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Что касается участников преступлений, которые не достигли возраста уголовной ответственности, следователем собраны и направлены материалы в органы системы профилактики.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу прокуратурой Железнодорожного района города Новосибирска утверждено обвинительное заключение, рассказали в Следственном комитете. В ближайшее время дело поступит в суд для рассмотрения по существу.