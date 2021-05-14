Новосибирский центр «Вектор» создает новую вакцину против оспы

Ученые считают, что вирус натуральной оспы продолжает существовать, особенно в странах третьего мира. К тому же не исключено, что в лабораториях остались вирионы оспы. А близкородственные вирусы могут мутировать. К примеру, в Африке обезьяны периодически заражаются оспой. И если вероятность передачи вируса к человеку сейчас мала, то при мутации она может возрасти.