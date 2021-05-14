Новосибирский центр «Вектор» создает новую вакцину против оспы

Posted 14 мая 2021, 05:04
Published 14 мая 2021, 05:04
Modified 25 декабря, 15:30
Updated 25 декабря, 15:30
Специалисты новосибирского центра «Вектор» разрабатывают новую вакцину против оспы.
Как рассказала замруководителя по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих КП-Новосибирск, новое поколение оказалось не защищено, у него не выработался коллективный иммунитет против натуральной оспы, поскольку прививки перестали делать еще в 1980 году. Для них опасны и близкородственные поксвирусы.
Ученые считают, что вирус натуральной оспы продолжает существовать, особенно в странах третьего мира. К тому же не исключено, что в лабораториях остались вирионы оспы. А близкородственные вирусы могут мутировать. К примеру, в Африке обезьяны периодически заражаются оспой. И если вероятность передачи вируса к человеку сейчас мала, то при мутации она может возрасти.
А это уже может привести к эпидемии.