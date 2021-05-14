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Posted 14 мая 2021, 07:09

Published 14 мая 2021, 07:09

Modified 16 сентября 2022, 20:42

Updated 16 сентября 2022, 20:42

В Новосибирске автомобиль Почты России протаранил две машины

14 мая 2021, 07:09
Пострадали Лада и Toyota.

В Железнодорожном районе произошло ДТП с участием автомобиля Почты России. О происшествии сообщают аварийные комиссары "Автоспас".

На улице Ленина у дома №1 водитель фургона ГАЗ не рассчитал дистанцию и протаранил две легковые машины. Пострадали Лада и Toyota. Один из поврежденных автомобилей броендирован такси "Ситимобил".

В аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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#Происшествия#Новости
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