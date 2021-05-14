В Новосибирске автомобиль Почты России протаранил две машины

Posted 14 мая 2021, 07:09
Published 14 мая 2021, 07:09
Modified 16 сентября 2022, 20:42
Updated 16 сентября 2022, 20:42
В Железнодорожном районе произошло ДТП с участием автомобиля Почты России. О происшествии сообщают аварийные комиссары "Автоспас".
На улице Ленина у дома №1 водитель фургона ГАЗ не рассчитал дистанцию и протаранил две легковые машины. Пострадали Лада и Toyota. Один из поврежденных автомобилей броендирован такси "Ситимобил".
В аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД.