Главного охотника Новосибирской области заподозрили в должностных преступлениях

Posted 15 мая 2021, 11:18
Published 15 мая 2021, 11:18
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Председателя Новосибирского общества охотников и рыболовов (НОООиР) Николая Кобыленко заподозрили в продаже имуществе общества по заниженной стоимости. Об этом сообщает Тайга.инфо, которая располагает обращением одного из членом общества к председателю Заксобрания Новосибирской области с просьбой привлечь Кобыленко к уголовной ответственности из-за злоупотреблениями должностными полномочиями.
Некто Еремин утверждает, что деньги от реализации недвижимости вносились Кобыленко в кассу общества якобы не в полном объеме, а иногда проходили мимо бухгалтерского учета. По словам заявителя, он располагает копиями документов, якобы подтверждающих фиктивность сделок, пишет Тайга.инфо.
Среди сомнительных сделок называется продажа базы «Мошково» в 2010 году, базы отдыха «Ордынское» и земельного участка в 5970 кв. метров в 2012 году. Также Еремин утверждает, что Кобыленко продал в 2013 году в собственность председателя общества охотников Здвинского района Николаю Климову дом в райцентре якобы всего за 21 тысячу рублей при рыночной стоимости около 800 тысяч. Есть, по утверждению Еремина, и приобретенная обществом недвижимость, которая до сих пор не поставлена на бухгалтерский учет и якобы используется в личных целях - два гаражных бокса в Новосибирске.
- Своими действиями Кобыленко причинил НОООиР значительный материальный ущерб. Прошу разобраться в случившемся и инициировать проверку председателя НОООиР. В случае признаков уголовного преступления привлечь виновных к уголовной ответственности, — написал Еремин. Его обращение уже передано из Заксобрания в региональное министерство природных ресурсов и экологии для организации проверки.