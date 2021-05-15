atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2021, 11:18

Published 15 мая 2021, 11:18

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Главного охотника Новосибирской области заподозрили в должностных преступлениях

15 мая 2021, 11:18
Его просят проверить на предмет продажи имущества НОООиР по заниженной стоимости.

Председателя Новосибирского общества охотников и рыболовов (НОООиР) Николая Кобыленко заподозрили в продаже имуществе общества по заниженной стоимости. Об этом сообщает Тайга.инфо, которая располагает обращением одного из членом общества к председателю Заксобрания Новосибирской области с просьбой привлечь Кобыленко к уголовной ответственности из-за злоупотреблениями должностными полномочиями.

Некто Еремин утверждает, что деньги от реализации недвижимости вносились Кобыленко в кассу общества якобы не в полном объеме, а иногда проходили мимо бухгалтерского учета. По словам заявителя, он располагает копиями документов, якобы подтверждающих фиктивность сделок, пишет Тайга.инфо.

Среди сомнительных сделок называется продажа базы «Мошково» в 2010 году, базы отдыха «Ордынское» и земельного участка в 5970 кв. метров в 2012 году. Также Еремин утверждает, что Кобыленко продал в 2013 году в собственность председателя общества охотников Здвинского района Николаю Климову дом в райцентре якобы всего за 21 тысячу рублей при рыночной стоимости около 800 тысяч. Есть, по утверждению Еремина, и приобретенная обществом недвижимость, которая до сих пор не поставлена на бухгалтерский учет и якобы используется в личных целях - два гаражных бокса в Новосибирске.

- Своими действиями Кобыленко причинил НОООиР значительный материальный ущерб. Прошу разобраться в случившемся и инициировать проверку председателя НОООиР. В случае признаков уголовного преступления привлечь виновных к уголовной ответственности, — написал Еремин. Его обращение уже передано из Заксобрания в региональное министерство природных ресурсов и экологии для организации проверки.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика