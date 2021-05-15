Главного охотника Новосибирской области заподозрили в должностных преступлениях

Среди сомнительных сделок называется продажа базы «Мошково» в 2010 году, базы отдыха «Ордынское» и земельного участка в 5970 кв. метров в 2012 году. Также Еремин утверждает, что Кобыленко продал в 2013 году в собственность председателя общества охотников Здвинского района Николаю Климову дом в райцентре якобы всего за 21 тысячу рублей при рыночной стоимости около 800 тысяч. Есть, по утверждению Еремина, и приобретенная обществом недвижимость, которая до сих пор не поставлена на бухгалтерский учет и якобы используется в личных целях - два гаражных бокса в Новосибирске.