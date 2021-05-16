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Posted 16 мая 2021, 07:07

Published 16 мая 2021, 07:07

Modified 16 сентября 2022, 20:42

Updated 16 сентября 2022, 20:42

В Новосибирске ищут 22-летнюю девушку без телефона

16 мая 2021, 07:07
Обстоятельства, рассказанные родными, заставляют беспокоиться.

В Советском районе Новосибирска поисковый отряд "Лиза Алерт" начал поиски пропавшей 22-летней девушки. Она ушла из дома без телефона 15 мая.

Она покинула дом в ночь. Как сообщили волонтеры, обстоятельства, рассказанные родными, заставляют беспокоиться.

Девушку зовут Любовь петрова. Ее приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы до плеч. Носит очки и брекеты. В собой у девушки был серый рюкзак.

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#Происшествия#Новости
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