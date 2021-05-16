В Новосибирске ищут 22-летнюю девушку без телефона

Posted 16 мая 2021, 07:07
Published 16 мая 2021, 07:07
Modified 16 сентября 2022, 20:42
Updated 16 сентября 2022, 20:42
В Советском районе Новосибирска поисковый отряд "Лиза Алерт" начал поиски пропавшей 22-летней девушки. Она ушла из дома без телефона 15 мая.
Она покинула дом в ночь. Как сообщили волонтеры, обстоятельства, рассказанные родными, заставляют беспокоиться.
Девушку зовут Любовь петрова. Ее приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы до плеч. Носит очки и брекеты. В собой у девушки был серый рюкзак.