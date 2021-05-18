ГИБДД проводит проверку из-за опасного трюках пассажира легковушки в Новосибирске

Posted 18 мая 2021, 07:58
Published 18 мая 2021, 07:58
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
ГИБДД устанавливает личность водителя, с которым ехал пассажир-трюкач по Октябрьскому мосту в Новосибирске.
Напомним, в соцсети новосибирцы опубликовали видео, на котором пассажир движущего автомобиля высовывается из салона и встает на край кузова. Машина при этом едет на высокой скорости.
Полиция начала административное расследование по данному факту, водителя могут наказать за нарушение правил перевозки пассажиров.