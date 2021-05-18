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Posted 18 мая 2021, 07:58

Published 18 мая 2021, 07:58

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

ГИБДД проводит проверку из-за опасного трюках пассажира легковушки в Новосибирске

18 мая 2021, 07:58
Видео появилось в соцсети.

ГИБДД устанавливает личность водителя, с которым ехал пассажир-трюкач по Октябрьскому мосту в Новосибирске.

Напомним, в соцсети новосибирцы опубликовали видео, на котором пассажир движущего автомобиля высовывается из салона и встает на край кузова. Машина при этом едет на высокой скорости.

Полиция начала административное расследование по данному факту, водителя могут наказать за нарушение правил перевозки пассажиров.

#Происшествия
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