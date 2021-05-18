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Posted 18 мая 2021, 14:51

Published 18 мая 2021, 14:51

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

МЧС предупредило о штормовом ветре 19 мая в Новосибирске

18 мая 2021, 14:51
Порывы достигнут скорости 20 метров в секунду.

В Новосибирске региональное управление МЧС предупредило о штормовом ветре в ближайшие сутки. В области 19 мая ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Сообщение об этом сегодня, 18 мая, распространило ведомство.

На сайте МЧС говорится, что по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, ожидаются местами сильные порывы ветра. В это время рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов.

Новосибирцев призвали к вниманию и осторожности. Им напомнили, что единый телефон экстренных оперативных служб - 112.

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