МЧС предупредило о штормовом ветре 19 мая в Новосибирске

Posted 18 мая 2021, 14:51
Published 18 мая 2021, 14:51
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
В Новосибирске региональное управление МЧС предупредило о штормовом ветре в ближайшие сутки. В области 19 мая ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Сообщение об этом сегодня, 18 мая, распространило ведомство.
На сайте МЧС говорится, что по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, ожидаются местами сильные порывы ветра. В это время рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов.
Новосибирцев призвали к вниманию и осторожности. Им напомнили, что единый телефон экстренных оперативных служб - 112.