atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2021, 14:04

Published 18 мая 2021, 14:04

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Новосибирский депутат задекларировал 87,5 млн квадратных метров земли

18 мая 2021, 14:04
Андрей Любавский сообщил о 74 участках, находящихся у него в собственности

Депутат новосибирского горсовета Андрей Любавский в своей декларации указал, что ему принадлежат 74 земельных участка общей площадью 87,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы горсовета.

Доход депутата от КПРФ за прошлый год составил 1,232 миллиона рублей. Любавкому принадлежат доли в трех нежилых зданиях, два нежилыми здания, пять квартир, одна из которых находится в долевой собственности с женой.

Что касается 74 участков, то самый крупный из них занимает площадь более 18 миллионов квадратных метров, а самый маленький – чуть более 1,5 тысячи. Депутат владеет 87,5 миллиона квадратных метров земли, а площадь всего Новосибирска, для сравнения, равна 502,7 миллиона квадратных метров.

Материалы по теме
Совет депутатов Новосибирска отчитался о доходах за 2020 годЯкутский депутат устроился на работу по поддельному новосибирскому диплому
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика