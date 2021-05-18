Новосибирский депутат задекларировал 87,5 млн квадратных метров земли

Posted 18 мая 2021, 14:04
Published 18 мая 2021, 14:04
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
Депутат новосибирского горсовета Андрей Любавский в своей декларации указал, что ему принадлежат 74 земельных участка общей площадью 87,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы горсовета.
Доход депутата от КПРФ за прошлый год составил 1,232 миллиона рублей. Любавкому принадлежат доли в трех нежилых зданиях, два нежилыми здания, пять квартир, одна из которых находится в долевой собственности с женой.
Что касается 74 участков, то самый крупный из них занимает площадь более 18 миллионов квадратных метров, а самый маленький – чуть более 1,5 тысячи. Депутат владеет 87,5 миллиона квадратных метров земли, а площадь всего Новосибирска, для сравнения, равна 502,7 миллиона квадратных метров.