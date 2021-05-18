Новосибирский депутат задекларировал 87,5 млн квадратных метров земли

Что касается 74 участков, то самый крупный из них занимает площадь более 18 миллионов квадратных метров, а самый маленький – чуть более 1,5 тысячи. Депутат владеет 87,5 миллиона квадратных метров земли, а площадь всего Новосибирска, для сравнения, равна 502,7 миллиона квадратных метров.