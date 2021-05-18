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Posted 17 мая 2021, 21:25

Published 17 мая 2021, 21:25

Modified 16 сентября 2022, 20:42

Updated 16 сентября 2022, 20:42

Первую платформу для городской электрички начали строить в Новосибирске

17 мая 2021, 21:25
Работы ведутся в микрорайоне «Пригородный простор».

Первую платформу для проекта городской электрички начали строить в Новосибирске. Работы ведутся в микрорайоне «Пригородный простор», где возводится остановочная платформа. Уже в этом году власти хотят запустить первый маршрут, который свяжет микрорайон со станцией Новосибирск-Восточный.

В настоящее время чиновники готовят единый тариф на направление «Пригородный простор – Новосибирск-Восточный». Его стоимость появится во второй половине 2021 года, когда по маршруту пойдут электрички. Ожидаемый пассажиропоток - 500 человек в день.

Проект «Городская железная дорога» совместно реализуют РЖД и региональный минтранс. В рамках него хотят построить новые остановочные платформы — Спортивная, Университет, Обское море, Пригородный простор, организовать пересадочные узлы и подвозящие маршруты городского пассажирского транспорта.

Самые масштабные работы начнутся, если власти решат строить новый железнодорожный мост через Обь. Пока это только идея, и решения чиновники не приняли.

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