Первую платформу для городской электрички начали строить в Новосибирске

Posted 17 мая 2021, 21:25
Published 17 мая 2021, 21:25
Modified 16 сентября 2022, 20:42
Updated 16 сентября 2022, 20:42
Первую платформу для проекта городской электрички начали строить в Новосибирске. Работы ведутся в микрорайоне «Пригородный простор», где возводится остановочная платформа. Уже в этом году власти хотят запустить первый маршрут, который свяжет микрорайон со станцией Новосибирск-Восточный.
В настоящее время чиновники готовят единый тариф на направление «Пригородный простор – Новосибирск-Восточный». Его стоимость появится во второй половине 2021 года, когда по маршруту пойдут электрички. Ожидаемый пассажиропоток - 500 человек в день.
Проект «Городская железная дорога» совместно реализуют РЖД и региональный минтранс. В рамках него хотят построить новые остановочные платформы — Спортивная, Университет, Обское море, Пригородный простор, организовать пересадочные узлы и подвозящие маршруты городского пассажирского транспорта.
Самые масштабные работы начнутся, если власти решат строить новый железнодорожный мост через Обь. Пока это только идея, и решения чиновники не приняли.