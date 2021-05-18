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Posted 18 мая 2021, 08:28

Published 18 мая 2021, 08:28

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Погибшая студентка НГУ оставила предсмертную записку с картой, где искать ее тело

18 мая 2021, 08:28
Девушка могла покончить с собой.

22-летняя студента НГУ перед смертью сообщила матери координаты своего местонахождения.

Как удалось узнать КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мать девушки получила прощальную записку с картой 2Гис, где были указаны координаты местонахождения ее тела. К сообщению была прикреплена карта и отмечено место в районе ОбьГЭС. Именно там и нашли тело девушки.

Полиция не исключает версию самоубийства.

Напомним, студентка факультета иностранных языков исчезла 16 мая, не взяв с собой телефон. Ее тело нашли спустя два дня.

#Происшествия
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