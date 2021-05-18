Погибшая студентка НГУ оставила предсмертную записку с картой, где искать ее тело

Как удалось узнать КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мать девушки получила прощальную записку с картой 2Гис, где были указаны координаты местонахождения ее тела. К сообщению была прикреплена карта и отмечено место в районе ОбьГЭС. Именно там и нашли тело девушки.