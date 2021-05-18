Погибшая студентка НГУ оставила предсмертную записку с картой, где искать ее тело

Posted 18 мая 2021, 08:28
Published 18 мая 2021, 08:28
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
22-летняя студента НГУ перед смертью сообщила матери координаты своего местонахождения.
Как удалось узнать КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мать девушки получила прощальную записку с картой 2Гис, где были указаны координаты местонахождения ее тела. К сообщению была прикреплена карта и отмечено место в районе ОбьГЭС. Именно там и нашли тело девушки.
Полиция не исключает версию самоубийства.
Напомним, студентка факультета иностранных языков исчезла 16 мая, не взяв с собой телефон. Ее тело нашли спустя два дня.