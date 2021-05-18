В Новосибирской области летом 106 тысяч детей отдохнут в 58 загородных лагерях

Posted 18 мая 2021, 10:28
Published 18 мая 2021, 10:28
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
В Новосибирской области в летний период 106 тысяч детей отдохнут в 58 загородных лагерях, из них 52 стационарных лагеря и 6 лагерей палаточного типа. Массово лагеря дневного пребывания и большинство загородных лагерей начнут открываться 2 июня. Готовность организаций отдыха детей и их оздоровления к летнему оздоровительному сезону 18 мая проинспектировал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Замгубернатора посетил два загородных детских оздоровительных лагеря – ДОЛ «Солнечный мыс-2» и ДОЛ «Зеленая республика». В ходе выездного мероприятия Сергей Нелюбов подчеркнул, что организации отдыха и оздоровления детей в этом году заработают через полтора года консервации в условиях пандемии по коронавирусу. В настоящее время здесь завершаются ремонты, обновляется оборудование. На укрепление и развитие материально технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления из областного бюджета Новосибирской области выделено порядка 120,3 млн рублей.
«Особое внимание в этом сезоне при организации отдыха детей будет уделяться безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической. Наполняемость загородных лагерей не должна превышать более 75%. В загородных лагерях отдохнут порядка 40 тысяч детей, лагеря дневного пребывания откроются на базе 957 образовательных организаций – в них будет находиться более 60 тысяч детей. Особые условия пребывания будут у сотрудников в стационарных лагерях, которые работают в закрытом режиме, когда весь персонал заезжает с детьми и в течение одной смены находится в лагере без выезда. Сотрудники лагерей, работающих в открытом режиме, смогут выезжать из лагерей, но раз в неделю они должны будут проходить тест ПЦР», – отметил Сергей Нелюбов.
Помимо тестирования на коронавирус сотрудники сдают анализы на острую кишечную инфекцию (ОКИ). Кроме того, в детских оздоровительных лагерях в предстоящем сезоне исключается проведение массовых мероприятий, должно быть организовано социальное дистанцирование, соблюдены условия по санитарной обработке, традиционно проводятся все необходимые мероприятия дезинфекции, проведена противоклещевая обработка территории лагерей.
Тема подготовки к началу летнего оздоровительного сезона – на контроле в Правительстве региона: в преддверии открытия лагерей будет проведена комиссия по организации летнего отдыха, где в том числе будут рассмотрены вопросы подвоза детей, сделан акцент на соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, безопасности, охраны. Практически во всех организациях, планирующих работу в летний период, обеспечение охраны будет осуществляться сотрудниками частных охранных предприятий. Системами видеонаблюдения обеспечены 100% стационарных организаций. Кнопками тревожной сигнализации оборудованы 98% организаций.
В настоящее время районными межведомственными комиссиями проведена приемка 12 загородных оздоровительных лагерей, начата приемка лагерей с дневным пребыванием, до конца мая приемка пройдет во всех лагерях в соответствии с графиками.