В Новосибирской области летом 106 тысяч детей отдохнут в 58 загородных лагерях

«Особое внимание в этом сезоне при организации отдыха детей будет уделяться безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической. Наполняемость загородных лагерей не должна превышать более 75%. В загородных лагерях отдохнут порядка 40 тысяч детей, лагеря дневного пребывания откроются на базе 957 образовательных организаций – в них будет находиться более 60 тысяч детей. Особые условия пребывания будут у сотрудников в стационарных лагерях, которые работают в закрытом режиме, когда весь персонал заезжает с детьми и в течение одной смены находится в лагере без выезда. Сотрудники лагерей, работающих в открытом режиме, смогут выезжать из лагерей, но раз в неделю они должны будут проходить тест ПЦР», – отметил Сергей Нелюбов.