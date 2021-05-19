Доход арестованного главы УКС Новосибирска Головина составил 1,5 млн рублей

Posted 19 мая 2021, 04:01
Published 19 мая 2021, 04:01
Modified 5 августа 2022, 12:11
Updated 5 августа 2022, 12:11
Мэрия обнародовала декларацию о доходах главы Управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина за 2020 год.
Напомним, чиновника подозревают в мошенничестве и взятках при строительстве детских домов в Новосибирске.
За прошлый год он заработал 1,5 млн рублей. В его собственности есть только квартира площадью 25,1 кв.м. В декларацию не внесено данных о наличии автомобилей или земельных участков.
Госпожа Головина задекларировала 357 тыс. рублей в 2020 году. На нее записаны две квартиры (43,8 и 96,6 кв.м.).
Это все данные о доходах и имуществе чиновника. Информации о несовершеннолетних детях нет.