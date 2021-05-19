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Posted 19 мая 2021, 04:01

Published 19 мая 2021, 04:01

Modified 5 августа 2022, 12:11

Updated 5 августа 2022, 12:11

Доход арестованного главы УКС Новосибирска Головина составил 1,5 млн рублей

19 мая 2021, 04:01
У чиновника в собственности лишь маленькая квартира.

Мэрия обнародовала декларацию о доходах главы Управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина за 2020 год.

Напомним, чиновника подозревают в мошенничестве и взятках при строительстве детских домов в Новосибирске.

За прошлый год он заработал 1,5 млн рублей. В его собственности есть только квартира площадью 25,1 кв.м. В декларацию не внесено данных о наличии автомобилей или земельных участков.

Госпожа Головина задекларировала 357 тыс. рублей в 2020 году. На нее записаны две квартиры (43,8 и 96,6 кв.м.).

Это все данные о доходах и имуществе чиновника. Информации о несовершеннолетних детях нет.

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