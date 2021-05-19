Два человека погибли в ДТП в Чулымском районе

Как рассказали в полиции, водитель 1992 года рождения на внедорожнике Nissan Terrano выезжал с полосы разгона и не уступил дорогу КамАЗу с полуприцепом под управлением водителя 1978 года рождения. Грузовик двигался по главной полосе в попутном направлении.