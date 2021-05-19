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Posted 19 мая 2021, 09:48

Published 19 мая 2021, 09:48

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Два человека погибли в ДТП в Чулымском районе

19 мая 2021, 09:48
Водитель внедорожника Nissan Terrano не уступил дорогу Камазу.

В среду, 18 мая, поздно вечером в Чулымском районе Новосибирской области в ДТП погибли два человека. Авария произошла в 23:05 на автодороге Р-254 «Иртыш».

Как рассказали в полиции, водитель 1992 года рождения на внедорожнике Nissan Terrano выезжал с полосы разгона и не уступил дорогу КамАЗу с полуприцепом под управлением водителя 1978 года рождения. Грузовик двигался по главной полосе в попутном направлении.

В результате ДТП водитель и 56-летний пассажир Ниссана скончались на месте происшествия. Травмы получили и две пассажирки внедорожника в возрасте 51 и 22 лет.

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