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Posted 19 мая 2021, 08:21

Published 19 мая 2021, 08:21

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Коттедж за 120 млн рублей продают под Новосибирском

19 мая 2021, 08:21
На территории коттеджа есть дом для персонала.

Двухэтажный коттедж с домом для персонала продается в поселке Новосибирска за 120 миллионов рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте N1.RU, усадьба находится в поселке Ключевой рядом с Северным объездом. На территории помимо хозяйского дома есть дом для персонала, баня с комнатой для гостей (120 кв.м.), зона барбекю, игровые площадки, бассейн под открытым небом и гараж для двух машин.

Продавец пишет, что усадьбе была построена три года назад. Внутри есть кухня-столовая, спальня, две детские комнаты, гардеробная, бильярдная, кабинет, три санузла, два из них на втором этаже.

#Общество
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