Коттедж за 120 млн рублей продают под Новосибирском

Согласно информации, размещенной на сайте N1.RU, усадьба находится в поселке Ключевой рядом с Северным объездом. На территории помимо хозяйского дома есть дом для персонала, баня с комнатой для гостей (120 кв.м.), зона барбекю, игровые площадки, бассейн под открытым небом и гараж для двух машин.