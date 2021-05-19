Коттедж за 120 млн рублей продают под Новосибирском

Posted 19 мая 2021, 08:21
Published 19 мая 2021, 08:21
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Двухэтажный коттедж с домом для персонала продается в поселке Новосибирска за 120 миллионов рублей.
Согласно информации, размещенной на сайте N1.RU, усадьба находится в поселке Ключевой рядом с Северным объездом. На территории помимо хозяйского дома есть дом для персонала, баня с комнатой для гостей (120 кв.м.), зона барбекю, игровые площадки, бассейн под открытым небом и гараж для двух машин.
Продавец пишет, что усадьбе была построена три года назад. Внутри есть кухня-столовая, спальня, две детские комнаты, гардеробная, бильярдная, кабинет, три санузла, два из них на втором этаже.