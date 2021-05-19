Мобильная бригада выехала в Новосибирскую филармонию вакцинировать работников

Заслуженный артист России Павел Шаромов подчеркнул, что вакцинироваться от COVID-19 нужно, чтобы обезопасить и себя, и всех, кто рядом. «Должен заработать массовый иммунитет, чтобы страна нормально вышла из кризиса. У нас открылись залы, 100% заполнение, но публика боится. И многие говорят: мы бы пришли, но вот страшно. Но если вам страшно, ребята, вы привейтесь и идите спокойно. Многие коллеги переболели, не зная об этом, в легкой форме, нам повезло. А есть коллеги, которые очень тяжко болели. Сегодня двое прививаются из моего ансамбля, а троим коллегам еще рано по антителам, попозже надо это сделать. Но мы все обязательно привьемся. Чтобы свободно общаться с публикой, должны быть все защищены, это необходимо», – отметил Павел Шаромов.