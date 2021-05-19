Мобильная бригада выехала в Новосибирскую филармонию вакцинировать работников

Posted 19 мая 2021, 10:48
Published 19 мая 2021, 10:48
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
70 сотрудников учреждений культуры сделали прививку от коронавируса 19 мая в стенах Государственного концертного зала имени А.М. Каца. В регионе работает 87 выездных бригад, которые вакцинировали более 29 тысяч человек. Выездную вакцинацию сотрудников трех учреждений культуры – филармонии, Центра креативных индустрий и художественного училища – проводит мобильная бригада Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн.
По словам заместителя министра культуры Новосибирской области Григория Милогулова, организованная вакцинация очень удобна, однако многие сотрудники сферы культуры не ждут такой выездной кампании и вакцинируются самостоятельно. «Все больше людей убеждается в безопасности вакцины и охотнее идет на вакцинацию. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы следующий театрально-концертный сезон открылся уже без ограничений. Мы сейчас активно ведем информационную работу, собираем заявки желающих вакцинироваться от учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры. Если получится выработать коллективный иммунитет к началу следующего театрально-концертного сезона, это будет прекрасно, но многое будет зависеть от того, как будут вакцинироваться зрители», – подчеркивает Григорий Милогулов.
Импровизированный кабинет вакцинации организовали на площадке с круглой сценой на втором этаже Государственного концертного зала, перед прививкой каждого добровольца осмотрели врачи, измерили давление, температуру и провели пульсоксиметрию. Вакцинация прошла организованно и без очередей.
Заслуженный артист России Павел Шаромов подчеркнул, что вакцинироваться от COVID-19 нужно, чтобы обезопасить и себя, и всех, кто рядом. «Должен заработать массовый иммунитет, чтобы страна нормально вышла из кризиса. У нас открылись залы, 100% заполнение, но публика боится. И многие говорят: мы бы пришли, но вот страшно. Но если вам страшно, ребята, вы привейтесь и идите спокойно. Многие коллеги переболели, не зная об этом, в легкой форме, нам повезло. А есть коллеги, которые очень тяжко болели. Сегодня двое прививаются из моего ансамбля, а троим коллегам еще рано по антителам, попозже надо это сделать. Но мы все обязательно привьемся. Чтобы свободно общаться с публикой, должны быть все защищены, это необходимо», – отметил Павел Шаромов.
Заслуженный артист России, артист Новосибирского академического симфонического оркестра Станислав Янковский рассказывает, что в то время, когда все коллективы ушли на режим самоизоляции, у него было острое желание заниматься, общаться с публикой. «Для любого артиста остаться без сцены – очень тяжело. Я уже перенес заболевание и, честно говоря, не хотелось бы больше наступать на те же грабли. Сегодня ставлю уже второй компонент ЭпиВакКороны», – отметил Станислав Янковский.
Через три недели те, кто привился сегодня первым компонентом, на этой же площадке пройдут второй этап вакцинации. Всего в госпитале сформированы четыре мобильных бригады. Работает и кабинет иммунопрофилактики в самом медучреждении. Сегодня на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в госпиталь ветеранов войн записано 60 человек.
«Пока мы не видим снижения потока, это хорошо. Мы только рады, для нас это тоже важно. Мы хотим, чтобы население было здорово, чтобы пандемия закончилась», – отметила Жанна Жулябина. Сегодня в регионе работает 87 выездных бригад, которые вакцинировали 29 122 человека.