Партия пенсионеров: гериатрия должна стать обязательной частью медицины в РФ

По словам председателя регионального отделения партии в Новосибирской области, требуется подготавливать достаточное количество таких специалистов. В медицинских вузах должны быть курсы, факультеты. Он отметил, что партия будет настаивать на этом и идти к соответствующему результату. Кожемякин сообщил: в Новосибирской области работают несколько гериатров, однако этого очень мало. «В связи с этим наряду с повышением затрат на здравоохранение, а это одно из основных требований партии, мы настаиваем на присутствии в каждой поликлинике своего врача-гериатра», — заключил Эдуард Кожемякин.