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Posted 20 мая 2021, 15:27

Published 20 мая 2021, 15:27

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Партия пенсионеров: гериатрия должна стать обязательной частью медицины в РФ

20 мая 2021, 15:27
Представители Партии пенсионеров заявили, что в здравоохранении РФ необходимо повсеместно ввести врачей-гериатров.

Как отметили в партии, старшему поколению нужны специализированная медпомощь, особенное питание, уход, консультации по приему лекарств, психологическая поддержка и т. д., — пишет newsnn.ru. Гериатрия занимается изучением, профилактикой и лечением болезней людей старшего возраста.

По словам председателя центрального совета партии Владимира Буракова, для партии защита интересов пожилых людей неразрывно связана с улучшением уровня медобслуживания. Но в реальности видно то, что оптимизация системы здравоохранения привела к обратному результату. Так, основная характеристика здоровья — длительность жизни россиян — сократилась с 73 до 71 года. Увеличивается число заболеваний, отметил Бураков. Председатель центрального совета партии добавил, что в прошлом году в сравнении с 2019 годом количество смертельных случаев увеличилось на 18%. Таких скачков в истории послевоенной России было лишь два — в 1947 и 1993 гг.

Как подчеркнули представители Партии пенсионеров, на 25 млн россиян в возрасте старше 65 лет, которым требуется гериатрическая помощь, сейчас работают только 73 гериатрических центра, 1140 гериатрических кабинетов, 6963 гериатрические койки и 1000 врачей-гериатров.

Владимир Ворожцов, заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров, заявил, что главные проблемы отечественного здравоохранения сегодня — некачественная постановка задач и неэффективная система финансирования. По словам Ворожцова, принцип, в соответствии с которым деньги следуют за пациентом, — порочный. «Именно он заложил те мины, которые каждую секунду подрывают российскую систему здравоохранения. Этот принцип привел к тому, что средства ушли из регионов с меньшим населением. Кроме того, из-за него распорядители денежных средств, а не специалисты-медики превращаются в силу, которая определяет векторы развития медицинского обслуживания», — сказал Ворожцов.

По поводу гериатрии также высказался председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Новосибирской области Эдуард Кожемякин. Он отметил, что, будучи врачом по образованию, понимает, что гериатрия является очень важным и необходимым видом медицинской деятельности. «Мы четко осознаем, что у пожилого поколения, пенсионеров свои заболевания, возрастные изменения. И врачи, медработники должны относиться к ним особенно», — подчеркнул Кожемякин. Он заметил, что необходимо увеличивать время обслуживания, учитывать многие особенности обследования, профилактики, диспансеризации.

Отрасли здравоохранения следует взять представителей старшего поколения под свой особый контроль и уделять им повышенное внимание, считает председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Новосибирской области. «Поэтому мы выступаем за наличие как минимум хотя бы одного гериатра в каждом отделении поликлиники. Хотя это, безусловно, зависит от численности населения — чтобы не было очередей», — сказал Кожемякин.

По словам председателя регионального отделения партии в Новосибирской области, требуется подготавливать достаточное количество таких специалистов. В медицинских вузах должны быть курсы, факультеты. Он отметил, что партия будет настаивать на этом и идти к соответствующему результату. Кожемякин сообщил: в Новосибирской области работают несколько гериатров, однако этого очень мало. «В связи с этим наряду с повышением затрат на здравоохранение, а это одно из основных требований партии, мы настаиваем на присутствии в каждой поликлинике своего врача-гериатра», — заключил Эдуард Кожемякин.

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