Трансляцию форума «Новое Знание» в первый день посмотрели свыше 5 млн человек

Posted 20 мая 2021, 17:15
Published 20 мая 2021, 17:15
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
«За первый день работы число просмотров превысило пять миллионов», — подчеркнули организаторы.
Во время открытия форума «Новое Знание» его гости послушали известных людей. Речь идет о первом замглавы Администрации Президента Сергее Кириенко, помощнике российского лидера Андрее Фурсенко, вице-спикере нижней палаты парламента Петре Толстом, ведущих телепередач Владимире Соловьеве и Владимире Познере, президенте НИЦ «Курчатовский институт» Михаиле Ковальчуке, директоре по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрее Себранте, кинорежиссере и продюсере Тимуре Бекмамбетове, блогере Илье Варламове и дизайнере Артемии Лебедеве. Об этом пишет ТАСС.
Форум «Новое Знание» будет длиться трое суток. Мероприятия состоятся в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. Каждый населенный пункт должен представить одно из направлений просветительской работы, таких как история, культура, спорт, наука, технологии, индустрия, промышленность и информационные технологии.
В программе мероприятия прописано проведение свыше 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.