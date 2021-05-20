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Posted 20 мая 2021, 17:15

Published 20 мая 2021, 17:15

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Трансляцию форума «Новое Знание» в первый день посмотрели свыше 5 млн человек

20 мая 2021, 17:15
Представители пресс-службы организаторов форума «Новое Знание» сегодня, 20 мая, рассказали, что в первые сутки интернет-трансляцию марафона посмотрели более пяти миллионов граждан.

«За первый день работы число просмотров превысило пять миллионов», — подчеркнули организаторы.

Во время открытия форума «Новое Знание» его гости послушали известных людей. Речь идет о первом замглавы Администрации Президента Сергее Кириенко, помощнике российского лидера Андрее Фурсенко, вице-спикере нижней палаты парламента Петре Толстом, ведущих телепередач Владимире Соловьеве и Владимире Познере, президенте НИЦ «Курчатовский институт» Михаиле Ковальчуке, директоре по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрее Себранте, кинорежиссере и продюсере Тимуре Бекмамбетове, блогере Илье Варламове и дизайнере Артемии Лебедеве. Об этом пишет ТАСС.

Форум «Новое Знание» будет длиться трое суток. Мероприятия состоятся в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. Каждый населенный пункт должен представить одно из направлений просветительской работы, таких как история, культура, спорт, наука, технологии, индустрия, промышленность и информационные технологии.

В программе мероприятия прописано проведение свыше 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

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