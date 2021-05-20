Трансляцию форума «Новое Знание» в первый день посмотрели свыше 5 млн человек

Во время открытия форума «Новое Знание» его гости послушали известных людей. Речь идет о первом замглавы Администрации Президента Сергее Кириенко, помощнике российского лидера Андрее Фурсенко, вице-спикере нижней палаты парламента Петре Толстом, ведущих телепередач Владимире Соловьеве и Владимире Познере, президенте НИЦ «Курчатовский институт» Михаиле Ковальчуке, директоре по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрее Себранте, кинорежиссере и продюсере Тимуре Бекмамбетове, блогере Илье Варламове и дизайнере Артемии Лебедеве. Об этом пишет ТАСС.