Posted 21 мая 2021, 13:51
Published 21 мая 2021, 13:51
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
Волгоградская область
Халатность волгоградского чиновника обошлась бюджету в 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Николаевского муниципального района. Чиновник подписал акт приемки невыполненных работы подрядчика и нанес особо крупный ущерб бюджету, передает прокуратура Волгоградской области, пишет издание novostivolgograda.ru.
Татарстан
В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего терактом. Как пишет inkazan.ru, мужчина кричал, что «все взорвет», попутно называя себя Лермонтовым, Тютчевым и Спартаком. На место также приехали медицинские работники, однако, что они делали, неизвестно.
Башкирия
В Уфе специалисты лаборатории Госкомитета по ЧС изучили пробы воздуха и обнаружили высокую концентрацию опасных веществ. Среди них изопропилбензол и бутилацетат, пишет Mkset.
Нижегородская область
Трехлетний Лев Аверин лишился части пальца в детском саду Нижнего Новгорода, пишет NewsNN. В произошедшем мать ребенка обвиняет воспитателей.
Удмуртия
Росгвардия и полиция будут охранять школьников в день Последнего звонка в Ижевске. Как пишет udm-info.ru, до 22 мая все школы должны передать в правоохранительные органы информацию о количестве детей, принимающих участие в праздновании.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону будут судить бывшего сотрудника полиции, который на работе продавал наркотики, пишет rostovgazeta.ru. По данным следствия, в 2020 году участковый купил в Ростове героин и принес в опорный пункт полиции.
Приморье
Во Владивостоке в жилом доме организовали незаконное казино. Заведение действовало на протяжении года, пишет vostokmedia.com.
Омская область
Нелегальные омские свалки с трупами животных исследовали на предмет болезней. Как пишет gorod55.ru, жители города начали всё чаще выкидывать биологические отходы в непредназначенные для этого места. Специалисты опасаются распространения особо заразных болезней.
Оренбургская область
Житель Оренбурга обвинил сотрудников полиции в «выбивании» нужных показаний. Как пишет 56orb.ru, мужчину задержали по подозрению в угоне машины, а через несколько дней экстренно увезли на операцию. По словам родственников, из больницы он выписался на инвалидном кресле и с бинтами на спине.
Карелия
Жительница Карелии задолжала за коммунальную услугу, которую ей никто не оказывал. Как сообщает karelinform.ru, регоператор требовал деньги за вывоз мусора, хотя отходы по месту жительства женщины вообще не вывозились.
Тюменская область
Мужчина в Тюмени выкинул 10 кошек из окна. Как пишет nashgorod.ru, животные несколько дней были заперты в квартире после смерти хозяйки. Приехавший туда бывший муж решил избавиться от питомцев, выбросив их на улицу со второго этажа. Зоозащитники сообщили, что один котенок скончался, а несколько кошек сбежали.
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре официально стал городом трудовой доблести. Как сообщает transsibinfo.com, такой статус получают города, жители которых внесли большой вклад в победу в ВОВ.
Ставропольский край
Начальника СИЗО на Ставрополье обвинили в причастности к пыткам заключенных, пишет newstracker.ru. Три года назад задержанному молодому человеку сломали ногу, выбили зубы и нанесли другие тяжелые травмы, однако руководство смогло замять эту историю.
Челябинская область
Жители Челябинской области жалуются на загрязнение и пересыхание «уральской жемчужины» - озера Увильды. Как пишет kursdela.biz, вода сильно убыла и начала неприятно пахнуть, а берег завалило мусором. В министерстве экологии Челябинской области при этом отметили, что повода для беспокойства нет.
ХМАО
В школах Югры пройдут проверки антитеррористической защиты. На предмет антитеррористической защиты проверили 648 школ. Остальные заведения планируется проверить до 1 июля этого года, пишет muksun.fm.
Свердловская область
92-летней жительнице Свердловской области «Пятерочка» заплатит 167 тысяч рублей за перелом шейки бедра, который она получила, когда на входе в магазин ее зажало автоматической дверью. Как пишет издание tagilcity.ru, суд иск удовлетворил частично, обязав ответчика возместить моральный вред.
Ленинградская область
За три штормовых дня в Петербурге ураган повалил 350 деревьев, пишет newia.ru. В городе дважды закрывали сады и скверы. Из-за урагана без крыши осталось здание школы-интерната.
Хакасия
Режим чрезвычайной ситуации введён в Хакасии на всей территории. Решение принято в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах и аналогичных угрозах для других муниципальных образований, сообщает newkhakasiya.online.