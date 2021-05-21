Халатность волгоградского чиновника обошлась бюджету в 16 млн рублей

Мужчина в Тюмени выкинул 10 кошек из окна. Как пишет nashgorod.ru, животные несколько дней были заперты в квартире после смерти хозяйки. Приехавший туда бывший муж решил избавиться от питомцев, выбросив их на улицу со второго этажа. Зоозащитники сообщили, что один котенок скончался, а несколько кошек сбежали.