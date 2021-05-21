Самолёт Новосибирск – Ульяновск экстренно посадили в Норильске из-за больного ребенка

Posted 21 мая 2021, 16:11
Published 21 мая 2021, 16:11
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
В четверг, 20 мая, самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Норильске. Борт следовал по маршруту Новосибирск-Ульяновск, но прервал полет из-за больного пассажира.
Командир воздушного судна сообщил, что на борту находится пассажир, у которого ухудшилось состояние, рассказал телеграм-канал Aviaincident. Им оказался 2-летний мальчик, у которого поднялась температура до 38,5ºС.
Экипаж решил посадить самолёт в Норильске. Ко времени посадки была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала ребенка.