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Posted 21 мая 2021, 16:11

Published 21 мая 2021, 16:11

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Самолёт Новосибирск – Ульяновск экстренно посадили в Норильске из-за больного ребенка

21 мая 2021, 16:11
У маленького пассажире поднялась высокая температура, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку.

В четверг, 20 мая, самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Норильске. Борт следовал по маршруту Новосибирск-Ульяновск, но прервал полет из-за больного пассажира.

Командир воздушного судна сообщил, что на борту находится пассажир, у которого ухудшилось состояние, рассказал телеграм-канал Aviaincident. Им оказался 2-летний мальчик, у которого поднялась температура до 38,5ºС.

Экипаж решил посадить самолёт в Норильске. Ко времени посадки была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала ребенка.

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#Происшествия#Новости
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