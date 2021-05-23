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Posted 23 мая 2021, 06:22

Published 23 мая 2021, 06:22

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры в Новосибирске

23 мая 2021, 06:22
К тушению привлекали 15 человек и 5 единиц техники.

Жительницу Новосибирска госпитализировали после пожара в многоквартирном жилом доме на ул. Коммунстроевская.

По данным экстренных служб, сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в двухэтажном доме в Октябрьском районе 22 мая в 23:38. Горела квартира на втором этаже, что привело к задымлению подъезда.

Потребовалась эвакуация 11 жильцов, в числе которых было три ребенка. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали хозяйку, его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Спустя 15 минут пожар площадью 6 кв.м. был потушен. Сгорели вещи и холодильник. О причине ЧП пока ничего не известно.

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#Происшествия#Новости
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