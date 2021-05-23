Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры в Новосибирске

Posted 23 мая 2021, 06:22
Published 23 мая 2021, 06:22
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
Жительницу Новосибирска госпитализировали после пожара в многоквартирном жилом доме на ул. Коммунстроевская.
По данным экстренных служб, сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в двухэтажном доме в Октябрьском районе 22 мая в 23:38. Горела квартира на втором этаже, что привело к задымлению подъезда.
Потребовалась эвакуация 11 жильцов, в числе которых было три ребенка. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали хозяйку, его увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Спустя 15 минут пожар площадью 6 кв.м. был потушен. Сгорели вещи и холодильник. О причине ЧП пока ничего не известно.