На бюджетных стройках Москвы кадровый голод

Posted 24 мая 2021, 12:10
Published 24 мая 2021, 12:10
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
Он подчеркнул, что строительство - сезонная отрасль, в которой как раз в настоящее время активизируются работы на всех площадках, что приводит к пиковой загрузке.
Как сообщают newizv.ru, сейчас на стройках работают 55 000 человек, кадровый дефицит составляет 25 000 рабочих. По словам Загрутдинова, это привычная ситуация для московских строек. В Москву будут направлены рабочие из регионов.
Загрутдинов подчеркнул, что в Москве всегда происходило активное строительство, поэтому рабочих рук часто не хватало. Этот вопрос, по мнению главы департамента, должно решить привлечение дополнительных специалистов.
Загрутдинов упомянул о работах, которые ведутся в рамках программы реновации, и добавил, что для закрытия задач будут привлечены восемь тысяч отделочников.
Стоит отметить, что нехватка строителей обусловлена пандемией коронавируса, в результате чего 40% гастарбайтеров покинуло город.
ФСИН выступила с инициативой привлекать к работе на крупных строительных объектах заключенных, которые могут заниматься принудительными работами вместо тюремного заключения.