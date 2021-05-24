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Posted 24 мая 2021, 12:10

Published 24 мая 2021, 12:10

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

На бюджетных стройках Москвы кадровый голод

24 мая 2021, 12:10
Московским стройкам, средства на которые поступают из городского бюджета, необходимо еще 25 000 работников. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что строительство - сезонная отрасль, в которой как раз в настоящее время активизируются работы на всех площадках, что приводит к пиковой загрузке.

Как сообщают newizv.ru, сейчас на стройках работают 55 000 человек, кадровый дефицит составляет 25 000 рабочих. По словам Загрутдинова, это привычная ситуация для московских строек. В Москву будут направлены рабочие из регионов.

Загрутдинов подчеркнул, что в Москве всегда происходило активное строительство, поэтому рабочих рук часто не хватало. Этот вопрос, по мнению главы департамента, должно решить привлечение дополнительных специалистов.

Загрутдинов упомянул о работах, которые ведутся в рамках программы реновации, и добавил, что для закрытия задач будут привлечены восемь тысяч отделочников.

Стоит отметить, что нехватка строителей обусловлена пандемией коронавируса, в результате чего 40% гастарбайтеров покинуло город.

ФСИН выступила с инициативой привлекать к работе на крупных строительных объектах заключенных, которые могут заниматься принудительными работами вместо тюремного заключения.

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