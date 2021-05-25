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Posted 25 мая 2021, 20:51

Published 25 мая 2021, 20:51

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Один человек погиб и семь ранено в жутком ДТП под Новосибирском

25 мая 2021, 20:51
Авария произошла в 13 километрах от Колывани.

В ночь на среду, 26 мая, в Колыванском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. В 13 километрах от Колывани, рядом с СНТ "Рыбачий, в аварии погибла женщина и ещё 7 человек пострадало.

Как сообщает Mash Siberia, местом ДТП стала дорога Новосибирск — Пихтовка. Столкнулись ВАЗ-2106 и Тойота Корона Премиум. В иномарке погибла женщина-пассажирка и пострадало двое - водитель и пассажир. В ВАЗе травмы получили пятеро: 20-летний водитель, трое 16-летних и один 18-летний пассажир.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и пять экипажей скорой помощи.

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#Происшествия#Новости
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