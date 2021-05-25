Один человек погиб и семь ранено в жутком ДТП под Новосибирском

Posted 25 мая 2021, 20:51
Published 25 мая 2021, 20:51
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
В ночь на среду, 26 мая, в Колыванском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. В 13 километрах от Колывани, рядом с СНТ "Рыбачий, в аварии погибла женщина и ещё 7 человек пострадало.
Как сообщает Mash Siberia, местом ДТП стала дорога Новосибирск — Пихтовка. Столкнулись ВАЗ-2106 и Тойота Корона Премиум. В иномарке погибла женщина-пассажирка и пострадало двое - водитель и пассажир. В ВАЗе травмы получили пятеро: 20-летний водитель, трое 16-летних и один 18-летний пассажир.
По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и пять экипажей скорой помощи.