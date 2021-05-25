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Posted 25 мая 2021, 07:00

Published 25 мая 2021, 07:00

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

«Сибантрацит» закупил новые БелАЗы и экскаваторы на 5 млрд руб.

25 мая 2021, 07:00
Спецтехника предназначена для работы в местах добычи полезных ископаемых.

Группа «Сибантрацит» заключила договоры на поставку на разрезы в Новосибирской области спецтехники на сумму более 5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-центр горнодобывающей компании, до конца года ООО «БелТрансЛогистик» и ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» поставят 18 БелАЗов-78318 грузоподъемностью 240 тонн и пять экскаваторов ЭКГ-12К с объемом ковша 12 кубометров на АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный».

В декабре 2020 года «Сибантрацит» закупил на 3,5 млрд рублей 24 самосвала БелАЗ.

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