«Сибантрацит» закупил новые БелАЗы и экскаваторы на 5 млрд руб.

Posted 25 мая 2021, 07:00
Published 25 мая 2021, 07:00
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
Группа «Сибантрацит» заключила договоры на поставку на разрезы в Новосибирской области спецтехники на сумму более 5 млрд рублей.
Как сообщает пресс-центр горнодобывающей компании, до конца года ООО «БелТрансЛогистик» и ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» поставят 18 БелАЗов-78318 грузоподъемностью 240 тонн и пять экскаваторов ЭКГ-12К с объемом ковша 12 кубометров на АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный».
В декабре 2020 года «Сибантрацит» закупил на 3,5 млрд рублей 24 самосвала БелАЗ.