«Сибантрацит» закупил новые БелАЗы и экскаваторы на 5 млрд руб.

Как сообщает пресс-центр горнодобывающей компании, до конца года ООО «БелТрансЛогистик» и ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» поставят 18 БелАЗов-78318 грузоподъемностью 240 тонн и пять экскаваторов ЭКГ-12К с объемом ковша 12 кубометров на АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный».