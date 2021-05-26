Новосибирские спасатели установили надпись «Купание запрещено» на берегу Оби

Posted 26 мая 2021, 16:15
Published 26 мая 2021, 16:15
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
Сегодня, 26 мая, спасатели новосибирской службы МАСС установили бетонные плиты с надписью «Купание запрещено» вдоль берега Оби в Заельцовском районе. Цель этого стало напомнить отдыхающим у воды людям, что купаться можно только в специально разрешённых местах, на официально открытых городских пляжах.
В местах, где находятся запрещающие аншлаги, знаки и предупреждающие надписи, плавание в воде является административным нарушением. Спасатели напомнили, что неподготовленные берега водоёмов представляют опасность для отдыха, так как захламлены мусором, битым стеклом, камнями.
Только на городских пляжах просеивается песок, убирается крупный мусор и камни со дна водоёма, неоднократно берутся пробы воды на соответствие санитарным нормам. При выборе места отдыха, новосибирцам предложили помнить об этом.