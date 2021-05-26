Новосибирские спасатели установили надпись «Купание запрещено» на берегу Оби

Сегодня, 26 мая, спасатели новосибирской службы МАСС установили бетонные плиты с надписью «Купание запрещено» вдоль берега Оби в Заельцовском районе. Цель этого стало напомнить отдыхающим у воды людям, что купаться можно только в специально разрешённых местах, на официально открытых городских пляжах.