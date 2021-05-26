Новосибирского депутата Ирину Диденко обвинили в сокрытии квартиры в Испании

В своем посте в соцсети Бойко пишет, что оппозиционный депутат в Барабинске Константин Терещенко лишился ранее мандата из-за двух кульков конфет, которые не указал в своей декларации о доходах. Но есть случаи посерьезнее, которые были почему-то не замечены.