Новосибирского депутата Ирину Диденко обвинили в сокрытии квартиры в Испании

Posted 26 мая 2021, 02:02
Published 26 мая 2021, 02:02
Modified 5 августа 2022, 12:14
Updated 5 августа 2022, 12:14
Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко требует лишить мандата депутата заксобрания Ирину Диденко из-за незадекларированной квартиры в Испании.
В своем посте в соцсети Бойко пишет, что оппозиционный депутат в Барабинске Константин Терещенко лишился ранее мандата из-за двух кульков конфет, которые не указал в своей декларации о доходах. Но есть случаи посерьезнее, которые были почему-то не замечены.
К примеру, семья Диденко владеет недвижимостью за границей, и эти сведения не были задекларированы. В 2008 году депутат купила в испанском городе Валенсия квартиру площадью 110 кв/м за 271 тыс. евро.
В связи с этим Бойко обратился в прокуратуру с просьбой инициировать проверку. Также он намерен добиваться снятия статуса депутата заксобрания с госпожи Диденко.