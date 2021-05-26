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Posted 26 мая 2021, 02:02

Published 26 мая 2021, 02:02

Modified 5 августа 2022, 12:14

Updated 5 августа 2022, 12:14

Новосибирского депутата Ирину Диденко обвинили в сокрытии квартиры в Испании

26 мая 2021, 02:02
Депутаты горсовета обратился в прокуратуру.

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко требует лишить мандата депутата заксобрания Ирину Диденко из-за незадекларированной квартиры в Испании.

В своем посте в соцсети Бойко пишет, что оппозиционный депутат в Барабинске Константин Терещенко лишился ранее мандата из-за двух кульков конфет, которые не указал в своей декларации о доходах. Но есть случаи посерьезнее, которые были почему-то не замечены.

К примеру, семья Диденко владеет недвижимостью за границей, и эти сведения не были задекларированы. В 2008 году депутат купила в испанском городе Валенсия квартиру площадью 110 кв/м за 271 тыс. евро.

В связи с этим Бойко обратился в прокуратуру с просьбой инициировать проверку. Также он намерен добиваться снятия статуса депутата заксобрания с госпожи Диденко.

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#Ольга Эйхман#Политика#Новости
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