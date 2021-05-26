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Posted 26 мая 2021, 13:36

Published 26 мая 2021, 13:36

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Жители поселка под Новосибирском пожаловались на проблемы с водой с Нового года

26 мая 2021, 13:36
Из-за постоянных аварий вся территория населенного пункта оказалась перекопана.

Сегодня, 26 мая, жители посёлка Обской Мошковского района Новосибирской области рассказали о бедственном положении с подачей воды. По их словам, сложности возникли с 31 декабря, когда произошла авария на скважине.

- Местные жители, решали проблему самостоятельно, пока местное ЖКХ отмечали Новый год. После этой аварии многие остались без воды до самого лета и всё из-за того, что трубы перемёрзли. Уже почти наступил июнь, а всё только хуже, - рассказали жители поселка в сообществе АСТ-54.

По словам авторов жалобы, почти каждый день на разных участках появляются порывы. Их устраняют, но на следующий день ситуация повторяется в новом месте. Людям страшно выпускать детей на улицы, потому что кто-то может провалиться в оставленные рытвины.

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#Происшествия#Новости
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