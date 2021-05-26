Жители поселка под Новосибирском пожаловались на проблемы с водой с Нового года

- Местные жители, решали проблему самостоятельно, пока местное ЖКХ отмечали Новый год. После этой аварии многие остались без воды до самого лета и всё из-за того, что трубы перемёрзли. Уже почти наступил июнь, а всё только хуже, - рассказали жители поселка в сообществе АСТ-54.