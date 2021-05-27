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Posted 27 мая 2021, 16:44

Published 27 мая 2021, 16:44

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Похолодание до +6 градусов ожидается в Новосибирске в выходные

27 мая 2021, 16:44
Суббота не порадует жителей города теплой погодой.

Похолодание до +6 градусов ожидается в Новосибирске в выходные. До таких значений опустится температура воздуха в ночь на субботу.

Ранее Atas.info уже сообщал, что на смену жаре приходит похолодание. Оно коснется ряда регионов Сибири. В Новосибирске понижение температуры не станет критичным, тем более, что сильного ветра и осадков не ожидается.

В субботу 29 мая дневная температура составит +16...+18°С. Скорость южного ветра окажется в пределах 8 м/с. Ночью в воскресенье станет чуть теплее, чем предыдущей ночью, +8...+10° С. Потеплеет и днем до +22...+24°С. Скорость ветра прогнозируется такой же, но он окажется северным.

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