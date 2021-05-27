Похолодание до +6 градусов ожидается в Новосибирске в выходные

В субботу 29 мая дневная температура составит +16...+18°С. Скорость южного ветра окажется в пределах 8 м/с. Ночью в воскресенье станет чуть теплее, чем предыдущей ночью, +8...+10° С. Потеплеет и днем до +22...+24°С. Скорость ветра прогнозируется такой же, но он окажется северным.