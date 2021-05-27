Пострадавший в жутком ДТП под Колыванью подросток перенес трехчасовую операцию

Напомним, в ночь на 26 мая рядом с СНТ «Рыбачий» 20-летний водитель ВАЗ-21-06 столкнулся с автомобилем «Тойота-Корона Премио». В результате ДТП погибла женщина в «Тойоте». Всего различные травмы получили семеро человек, среди них два 16-летних подростка. Подростки и еще два пострадавших, в том числе 20-летний водитель, ехали в «Жигулях».