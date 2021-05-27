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Posted 27 мая 2021, 15:59

Published 27 мая 2021, 15:59

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Пострадавший в жутком ДТП под Колыванью подросток перенес трехчасовую операцию

27 мая 2021, 15:59
Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В Новосибирске 16-летнему пострадавшему в жутком ДТП рядом с Колыванью сделали сложную трехчасовую операцию. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, куда доставили подростка.

Напомним, в ночь на 26 мая рядом с СНТ «Рыбачий» 20-летний водитель ВАЗ-21-06 столкнулся с автомобилем «Тойота-Корона Премио». В результате ДТП погибла женщина в «Тойоте». Всего различные травмы получили семеро человек, среди них два 16-летних подростка. Подростки и еще два пострадавших, в том числе 20-летний водитель, ехали в «Жигулях».

- Подросток поступил в Новосибирский НИИТО 26 мая для оказания экстренной медицинской помощи. Пациент получил позвоночно-спинномозговую травму на шейном уровне, многочисленные переломы, ушибы и ссадины. Операция продолжалась три часа, - рассказали в медицинском учреждении. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Одному из пострадавших госпитализация не потребовалась, еще один уже выписан. Двое остаются в Колыванской ЦРБ, а еще один пострадавший в аварии - в отделении травматологии больницы № 34.

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