Какие дороги Новосибирска отремонтируют на выходных

Сегодня, 28 мая, в мэрии Новосибирска редакции Atas.info сообщили, что в ходе ремонтов улиц уже обновлено 60 731,8 квадратного метра дорожного полотна. Чиновники рассказали, что на выходных дорожники продолжат латать дыры на асфальте.