Какие дороги Новосибирска отремонтируют на выходных

Posted 28 мая 2021, 11:14
Published 28 мая 2021, 11:14
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
Сегодня, 28 мая, в мэрии Новосибирска редакции Atas.info сообщили, что в ходе ремонтов улиц уже обновлено 60 731,8 квадратного метра дорожного полотна. Чиновники рассказали, что на выходных дорожники продолжат латать дыры на асфальте.
В субботу, 29 мая, ремонтные работы будут проводиться:
- в Калининском районе – на ул. Курчатова;
- в Ленинском районе – на ул. Холмистой;
В воскресенье, 30 мая работы запланированы:
- в Дзержинском районе – на ул. Кошурникова;
- в Ленинском районе – на ул. Забалуева;
- в Советском районе – на Детском проезде.
Озвучены и планы на понедельник, 31 мая. Дорожников должны заметить:
- в Дзержинском районе – на проспекте Дзержинского;
- в Калининском районе – на ул. Народной;
- в Ленинском районе – на ул. Костычева, ул. Троллейной, ул. Танкистов, ул. Холмистой.
Водителей просят учесть эту информацию. Им необходимо следить за установленными знаками и соблюдать правила дорожного движения.