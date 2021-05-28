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Posted 28 мая 2021, 11:14

Published 28 мая 2021, 11:14

Modified 16 сентября 2022, 20:43

Updated 16 сентября 2022, 20:43

Какие дороги Новосибирска отремонтируют на выходных

28 мая 2021, 11:14
Мэрия привела список улиц.

Сегодня, 28 мая, в мэрии Новосибирска редакции Atas.info сообщили, что в ходе ремонтов улиц уже обновлено 60 731,8 квадратного метра дорожного полотна. Чиновники рассказали, что на выходных дорожники продолжат латать дыры на асфальте.

В субботу, 29 мая, ремонтные работы будут проводиться:

- в Калининском районе – на ул. Курчатова;

- в Ленинском районе – на ул. Холмистой;

В воскресенье, 30 мая работы запланированы:

- в Дзержинском районе – на ул. Кошурникова;

- в Ленинском районе – на ул. Забалуева;

- в Советском районе – на Детском проезде.

Озвучены и планы на понедельник, 31 мая. Дорожников должны заметить:

- в Дзержинском районе – на проспекте Дзержинского;

- в Калининском районе – на ул. Народной;

- в Ленинском районе – на ул. Костычева, ул. Троллейной, ул. Танкистов, ул. Холмистой.

Водителей просят учесть эту информацию. Им необходимо следить за установленными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

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