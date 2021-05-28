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Posted 28 мая 2021, 10:22

Published 28 мая 2021, 10:22

Modified 5 августа 2022, 12:15

Updated 5 августа 2022, 12:15

Огромная автомобильная пробка сковала 28 мая Димтровский мост в Новосибирске

28 мая 2021, 10:22
Заторы в городе оцениваются на 7 баллов, но ситуация ухудшается.

Сегодня, 28 мая, Димитровский мост в Новосибирске сковала глухая автомобильная пробка. В шестом часу вечера движение крайне затруднено в сторону Левого берега.

По данным сервиса Яндекс.Карты пробки на дорогах города оцениваются на 7 баллов, но ситуация ухудшается. Уже через час они достигнут 8 баллов.

В красном поле также проспект Димитрова в обе стороны, улицы Владимировская и Фабричная, Красный проспект. Практически отсутствует движение по Ипподромской от Октябрьской магистрали в сторону площади Инженера Будагова.

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