Огромная автомобильная пробка сковала 28 мая Димтровский мост в Новосибирске

Posted 28 мая 2021, 10:22
Published 28 мая 2021, 10:22
Modified 5 августа 2022, 12:15
Updated 5 августа 2022, 12:15
Сегодня, 28 мая, Димитровский мост в Новосибирске сковала глухая автомобильная пробка. В шестом часу вечера движение крайне затруднено в сторону Левого берега.
По данным сервиса Яндекс.Карты пробки на дорогах города оцениваются на 7 баллов, но ситуация ухудшается. Уже через час они достигнут 8 баллов.
В красном поле также проспект Димитрова в обе стороны, улицы Владимировская и Фабричная, Красный проспект. Практически отсутствует движение по Ипподромской от Октябрьской магистрали в сторону площади Инженера Будагова.