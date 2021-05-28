При падении на пути на станции метро в Новосибирске мужчина сломал лодыжку

Posted 28 мая 2021, 10:37
Published 28 мая 2021, 10:37
Modified 16 сентября 2022, 20:43
Updated 16 сентября 2022, 20:43
В Новосибирске сотрудники муниципальной спасательной службы рассказали подробности происшествия в метро. Напомним, мужчина упал с платформы на рельсы перед приближающимся поездом.
Машинист применил экстренное торможение, поэтому упавший человек остался цел. Но при падении он получил травму, поэтому на место происшествия после вызова приехали два экипажа спасателей.
Сотрудники МАСС выяснили, что мужчина 1973 года рождения получил перелом стопы при прыжке. К тому моменту его уже подняли с путей на скамейку, рядом дежурили полицейские и врачи.
- Дойти самостоятельно до автомобиля скорой помощи мужчина не мог, поэтому спасатели на лотковых носилках перенесли его от станции до автомобиля, где и передали врачам, – рассказали в МАСС.