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Posted 29 мая 2021, 08:02

Published 29 мая 2021, 08:02

Modified 5 августа 2022, 12:16

Updated 5 августа 2022, 12:16

Еще 79 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

29 мая 2021, 08:02
На утро 29 мая в регионе зарегистрировано 43 190 случаев коронавируса.

Еще 79 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Об этом сегодня, 29 мая, рассказали в региональном оперативном штабе. На утро в регионе зарегистрировано 43 190 случаев коронавируса, в том числе у 2 695 детей. 39 153 пациента выписаны с выздоровлением - за сутки их стало на 77 больше.

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 71 год, 82 года и женщина в возрасте 82 года. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 1 869 человек.

В инфекционные стационары региона с коронавирусом и подозрением на него госпитализированы 1 335 пациентов, в том числе 16 детей. В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 612 507 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 069 обращений.

#Александр Гришин#Общество#Новости
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