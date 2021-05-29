Еще 79 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

Еще 79 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Об этом сегодня, 29 мая, рассказали в региональном оперативном штабе. На утро в регионе зарегистрировано 43 190 случаев коронавируса, в том числе у 2 695 детей. 39 153 пациента выписаны с выздоровлением - за сутки их стало на 77 больше.