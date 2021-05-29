В Новосибирске таксист умер во время смены

Posted 29 мая 2021, 08:20
Published 29 мая 2021, 08:20
Modified 5 августа 2022, 12:16
Updated 5 августа 2022, 12:16
Сегодня, 29 мая, в Калининском районе Новосибирска таксист умер во время смены. О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54.
По словам очевидцев, на улице Богдана Хмельницкого у мужчины произошёл сердечный приступ пока он менял колесо у своего Hyundai Solaris. В салоне автомобиля находился мобильный телефон с включённой программой агрегатора такси.
Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть таксиста. Официальная информация о происшествии не поступала.