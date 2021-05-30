Единственный боулинг в районе за 14,8 млн рублей продают в Новосибирске

Продавец уверяет, что в месяц боулинг-бар дает прибыль в 2,5 млн рублей. Из которых 400 тысяч рублей - чистый доход. Заведение имеет постоянную клиентуру и налаженные каналы рекламы. Кроме того, это единственный боулинг в районе.