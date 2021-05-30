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Posted 30 мая 2021, 07:52

Published 30 мая 2021, 07:52

Modified 16 сентября 2022, 20:44

Updated 16 сентября 2022, 20:44

Единственный боулинг в районе за 14,8 млн рублей продают в Новосибирске

30 мая 2021, 07:52
Продавец уверяет, что в месяц боулинг-бар дает прибыль в 2,5 млн рублей.

В Новосибирске продается развлекательный центр с игровыми автоматами, боулингом и баром. Объявление размещено на специализированном сайте. Развлекательное заведение находится в торговом центре.

Продавец уверяет, что в месяц боулинг-бар дает прибыль в 2,5 млн рублей. Из которых 400 тысяч рублей - чистый доход. Заведение имеет постоянную клиентуру и налаженные каналы рекламы. Кроме того, это единственный боулинг в районе.

В штате клуба 4 официанта, 2 бармена, 2 менеджера, 4 повара, а также техник и сотрудники клининга. Предприятие имеет лицензию на продажу крепкого алкоголя, в зале могут разместиться 200 гостей.

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