Единственный боулинг в районе за 14,8 млн рублей продают в Новосибирске

Posted 30 мая 2021, 07:52
Published 30 мая 2021, 07:52
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
В Новосибирске продается развлекательный центр с игровыми автоматами, боулингом и баром. Объявление размещено на специализированном сайте. Развлекательное заведение находится в торговом центре.
Продавец уверяет, что в месяц боулинг-бар дает прибыль в 2,5 млн рублей. Из которых 400 тысяч рублей - чистый доход. Заведение имеет постоянную клиентуру и налаженные каналы рекламы. Кроме того, это единственный боулинг в районе.
В штате клуба 4 официанта, 2 бармена, 2 менеджера, 4 повара, а также техник и сотрудники клининга. Предприятие имеет лицензию на продажу крепкого алкоголя, в зале могут разместиться 200 гостей.