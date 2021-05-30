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Posted 30 мая 2021, 08:31

Published 30 мая 2021, 08:31

Modified 16 сентября 2022, 20:44

Updated 16 сентября 2022, 20:44

Собаки и их хозяйка напали на бегущую женщину в Академгородке

30 мая 2021, 08:31
"Одна похожа на хаски, другая рыжая", - рассказала пострадавшая.

В лесу микрорайона «Щ» в новосибирском Академгородке на женщину, занимавшуюся спортом, напали две собаки. Ей пришлось отбиваться от агрессивных псов палками. О происшествии пострадавшая рассказала в соцсетях.

Она поведала, что после конфликта с собаками из леса выбежала рассерженная хозяйка животных и тоже набросилась на нее. На поводке у нее был бульдог. Произошло это 29 мая.

Обе собаки были крупными. "Одна похожа на хаски, другая рыжая", - рассказала пострадавшая. "После словесной перепалки она напала на меня, потом мы с ней упали", - добавила автор поста.

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#Происшествия#Новости
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