Бутина предложила наградить убившего 19-летнего новосибирца инспектора ДПС

Напомним, на прошлой неделе в соцсети появилось видео задержания сотрудниками ДПС молодых людей на иномарке. В голову одного из них был произведен выстрел. Спустя два дня парень умер. Родственники погибшего утверждают, что полицейские были пьяны и вели себя не по уставу.