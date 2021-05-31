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Posted 31 мая 2021, 05:15

Published 31 мая 2021, 05:15

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Бутина предложила наградить убившего 19-летнего новосибирца инспектора ДПС

31 мая 2021, 05:15
По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Член Общественной палаты России Мария Бутина предложила наградить инспектора ДПС, убившего 19-летнего задержанного в Новосибирске.

Известная многим после ареста в США по обвинению в шпионаже, а ныне политический активист, журналистка, общественный деятель Мария Бутина прокомментировала задержание с применением табельного оружия в Новосибирске, в результате которого убит 19-летний Векил Абдуллаев.

В своем телеграмм-канале Бутина пишет, что каждый должен защищать выстрелившего в задержанного сотрудника ГИБДД. При этом не играет роли то, что выстрел был непроизвольным - он был «на 100% в рамках правового поля».

«Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ „О полиции“ в ст. 19 ч.2 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан», - пишет журналистка.

Она требует снять все обвинения с выстрелившего в молодого человека инспектора ДПС. А также наградить его за службу.

Напомним, на прошлой неделе в соцсети появилось видео задержания сотрудниками ДПС молодых людей на иномарке. В голову одного из них был произведен выстрел. Спустя два дня парень умер. Родственники погибшего утверждают, что полицейские были пьяны и вели себя не по уставу.

Отметим, что Бутина выступает за легализацию огнестрельного оружия.

#Происшествия
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