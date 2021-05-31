Жителей Новосибирска приглашают спроектировать сквер у ДДК им. Калинина

Posted 31 мая 2021, 03:32
Published 31 мая 2021, 03:32
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
Мэрия Новосибирска проводит опрос среди горожан относительно дизайн-проекта благоустройства сквера рядом с детским домом культуры им. Калинина.
Речь идет о зеленой зоне площадью 25 669 кв.м. в границах ул. 25 лет Октября, Республиканской, Авиастроителей, Театральной.
Власти хотят понять, как используют сквер горожане в настоящее время – прогулка с ребенком, собакой, катание на велосипеде, самокате, созерцание и отдых. Также чиновники хотят узнать о проблемах сквера и что не хватает зеленой зоне (скульптур, детской площадки, освещения и т.д.). У горожан также спрашивают о желаемом типе сквера – для тихого отдыха, для отдыха с семьей, транзитный сквер. Свои предложения горожане могут оставить до 11 июня.