Жителей Новосибирска приглашают спроектировать сквер у ДДК им. Калинина

Власти хотят понять, как используют сквер горожане в настоящее время – прогулка с ребенком, собакой, катание на велосипеде, самокате, созерцание и отдых. Также чиновники хотят узнать о проблемах сквера и что не хватает зеленой зоне (скульптур, детской площадки, освещения и т.д.). У горожан также спрашивают о желаемом типе сквера – для тихого отдыха, для отдыха с семьей, транзитный сквер. Свои предложения горожане могут оставить до 11 июня.