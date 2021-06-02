Новосибирские ученые разработали уникальный «электронный транспортир»

Posted 2 июня 2021, 06:21
Published 2 июня 2021, 06:21
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Резиденты новосибирского Академпарка разработали датчик нового поколения, который определяет угол поворота с повышенной точностью. Такое устройство уже окрестили «электронным транспортиром». С его помощью можно создать, например, микросхему или деталь для автомобиля, самолета, или самого космического корабля.
Оптикоэлектронные датчики угла поворота - это важнейший элемент высокоточных систем управления в приборостроении. Проект Smart-encoder направлен на разработку и создание отечественных приборов нового поколения с режимами метрологического самоконтроля и кратного резервирования.
Уникальность разработки новосибирских ученых в том, что кроме угловых введен еще и режим линейных измерений. Это позволяет отслеживать износ деталей датчика в реальном времени. Применение запатентованного учеными метода позволяет датчику работать в широком диапазоне температур без потери точности.
Главный элемент датчика изготовили столичные специалисты из АО «НПП «Геофизика-Космос». А оборудование для него сделали ученые ИАиЭ СО РАН, под руководством Анны Кирьяновой. Точность, сопоставимую с новосибирским изобретением, дают лишь ведущие мировые компании Heidenhain (Германия), Renishaw (Великобритания), Fagor (Испания), Precizika Metrology (Литва/США), Koshibu Precision (Япония). Однако из-за санкций отечественные ученые не могут пользоваться наработками зарубежных коллег.