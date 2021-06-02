Новосибирские ученые разработали уникальный «электронный транспортир»

Резиденты новосибирского Академпарка разработали датчик нового поколения, который определяет угол поворота с повышенной точностью. Такое устройство уже окрестили «электронным транспортиром». С его помощью можно создать, например, микросхему или деталь для автомобиля, самолета, или самого космического корабля.