atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2021, 06:21

Published 2 июня 2021, 06:21

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Новосибирские ученые разработали уникальный «электронный транспортир»

2 июня 2021, 06:21
Оптикоэлектронные датчики угла поворота - это важнейший элемент высокоточных систем управления в приборостроении.

Резиденты новосибирского Академпарка разработали датчик нового поколения, который определяет угол поворота с повышенной точностью. Такое устройство уже окрестили «электронным транспортиром». С его помощью можно создать, например, микросхему или деталь для автомобиля, самолета, или самого космического корабля.

Оптикоэлектронные датчики угла поворота - это важнейший элемент высокоточных систем управления в приборостроении. Проект Smart-encoder направлен на разработку и создание отечественных приборов нового поколения с режимами метрологического самоконтроля и кратного резервирования.

Уникальность разработки новосибирских ученых в том, что кроме угловых введен еще и режим линейных измерений. Это позволяет отслеживать износ деталей датчика в реальном времени. Применение запатентованного учеными метода позволяет датчику работать в широком диапазоне температур без потери точности.

Главный элемент датчика изготовили столичные специалисты из АО «НПП «Геофизика-Космос». А оборудование для него сделали ученые ИАиЭ СО РАН, под руководством Анны Кирьяновой. Точность, сопоставимую с новосибирским изобретением, дают лишь ведущие мировые компании Heidenhain (Германия), Renishaw (Великобритания), Fagor (Испания), Precizika Metrology (Литва/США), Koshibu Precision (Япония). Однако из-за санкций отечественные ученые не могут пользоваться наработками зарубежных коллег.

#Технологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика