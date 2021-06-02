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Posted 2 июня 2021, 08:33

Published 2 июня 2021, 08:33

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Следователи проводят проверку после гибели пенсионера в Пашино

2 июня 2021, 08:33
Мужчину нашли утром 2 июня.

Следственный комитет выясняет причины смерти выпавшего из окна 66-летнего мужчины под Новосибирском.

Напомним, на улице Новоуральской под окнами дома пятиэтажки жители обнаружили тело пенсионера. На место вызвали полицию и медиков.

Следствие установило, что новосибирец выпал из окна пятого этажа. На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

#Происшествия
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