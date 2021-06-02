Следователи проводят проверку после гибели пенсионера в Пашино

Posted 2 июня 2021, 08:33
Published 2 июня 2021, 08:33
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Следственный комитет выясняет причины смерти выпавшего из окна 66-летнего мужчины под Новосибирском.
Напомним, на улице Новоуральской под окнами дома пятиэтажки жители обнаружили тело пенсионера. На место вызвали полицию и медиков.
Следствие установило, что новосибирец выпал из окна пятого этажа. На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.