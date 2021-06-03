От продажи билетов «Столото» в бюджет на поддержку спорта поступило 15 млрд рублей

«Несмотря на то, что в 2020 г. пандемия драматически сказалась на лотерейном рынке, так же, как и на других розничных развлекательных сервисах, мы продолжили добиваться своей цели по формированию целевых отчислений в поддержку и развитие физической культуры и спорта в стране, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Целевые отчисления в бюджет РФ от продажи лотерейных билетов «Столото» за 2020 г. составили в 2,4 млрд. руб. Для сравнения, в рамках распоряжения Правительства РФ на софинансирование государственных программ субъектов РФ в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием будет направлено 2 млрд. руб. Уверены, что целевые отчисления в бюджет РФ от продажи лотерейных билетов «Столото» за 2020 г. внесут соразмерный вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта и в улучшение качества жизни россиян», – отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital.