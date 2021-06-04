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Posted 4 июня 2021, 07:56

Published 4 июня 2021, 07:56

Modified 16 сентября 2022, 20:44

Updated 16 сентября 2022, 20:44

Амбулаторию на 250 посещений в смену строят под Новосибирском

4 июня 2021, 07:56
Технология строительства применяется в регионе впервые.

В селе Верх-Тула под Новосибирском возводится амбулатория на 250 посещений в смену. Накануне стройплощадку посетили министр строительства региона Иван Шмидт и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Строительство объекта завершит создание социального кластера. В него войдут детский сад на 240 воспитанников, новая школа на 1 100 мест и непосредственно амбулатория.

Технология строительства применяется в регионе впервые. Согласно проекту, в Верх-Туле помимо корпуса поликлиники появится здание станции скорой помощи с крытой стоянкой и газовой котельной.

Также на семи тысячах квадратных метров разместятся дневной стационар, взрослое и детское отделения, женская консультация, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое и эндоскопическое отделения. Объект строится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

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