Амбулаторию на 250 посещений в смену строят под Новосибирском

Posted 4 июня 2021, 07:56
Published 4 июня 2021, 07:56
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
В селе Верх-Тула под Новосибирском возводится амбулатория на 250 посещений в смену. Накануне стройплощадку посетили министр строительства региона Иван Шмидт и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Строительство объекта завершит создание социального кластера. В него войдут детский сад на 240 воспитанников, новая школа на 1 100 мест и непосредственно амбулатория.
Технология строительства применяется в регионе впервые. Согласно проекту, в Верх-Туле помимо корпуса поликлиники появится здание станции скорой помощи с крытой стоянкой и газовой котельной.
Также на семи тысячах квадратных метров разместятся дневной стационар, взрослое и детское отделения, женская консультация, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое и эндоскопическое отделения. Объект строится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».