Две больницы в Новосибирске перепрофилируют в ковидные госпитали

Новосибирские чиновники нашли объяснение для перепрофилирования двух больниц снова в инфекционные госпитали. В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что в городской больнице № 12 и областном госпитале ветеранов войн № 2 действительно начнут лечить людей с коронавирусом. Но медучреждения отдадут под инфекционное заболевание не полностью, а частично.