Две больницы в Новосибирске перепрофилируют в ковидные госпитали

Posted 4 июня 2021, 09:47
Published 4 июня 2021, 09:47
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
Новосибирские чиновники нашли объяснение для перепрофилирования двух больниц снова в инфекционные госпитали. В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что в городской больнице № 12 и областном госпитале ветеранов войн № 2 действительно начнут лечить людей с коронавирусом. Но медучреждения отдадут под инфекционное заболевание не полностью, а частично.
В больницу № 12 собираются направлять людей с подозрением на коронавирус из групп риска. В госпитале ветеранов планируют долечивать и избавлять от последствий коронавируса пожилых людей. Хотя ранее telegram-каналы распространили информацию о полном перепрофилировании этих медицинских учреждений.
В качестве оправдания для такой меры как перепрофилирование больниц в минздраве рассказали о желании разгрузить инфекционную больницу №1. По данным чиновников, летом в ней увеличивается количество пациентов с клещевым энцефалитом и разнообразными кишечными инфекциями.