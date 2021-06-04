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Posted 4 июня 2021, 09:47

Published 4 июня 2021, 09:47

Modified 16 сентября 2022, 20:44

Updated 16 сентября 2022, 20:44

Две больницы в Новосибирске перепрофилируют в ковидные госпитали

4 июня 2021, 09:47
Чиновники объясняют это необходимостью разгрузить инфекционную больницу №1 из-за сезонных заболеваний.

Новосибирские чиновники нашли объяснение для перепрофилирования двух больниц снова в инфекционные госпитали. В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что в городской больнице № 12 и областном госпитале ветеранов войн № 2 действительно начнут лечить людей с коронавирусом. Но медучреждения отдадут под инфекционное заболевание не полностью, а частично.

В больницу № 12 собираются направлять людей с подозрением на коронавирус из групп риска. В госпитале ветеранов планируют долечивать и избавлять от последствий коронавируса пожилых людей. Хотя ранее telegram-каналы распространили информацию о полном перепрофилировании этих медицинских учреждений.

В качестве оправдания для такой меры как перепрофилирование больниц в минздраве рассказали о желании разгрузить инфекционную больницу №1. По данным чиновников, летом в ней увеличивается количество пациентов с клещевым энцефалитом и разнообразными кишечными инфекциями.

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#Происшествия#Новости
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