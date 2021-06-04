atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2021, 06:20

Published 4 июня 2021, 06:20

Modified 16 сентября 2022, 20:44

Updated 16 сентября 2022, 20:44

Роспотребнадзор закрыл заведение в лофт-парке «Подземка» за нарушения

4 июня 2021, 06:20
Управление проводит проверки ТЦ совместно с полицией.

Управление Роспотребнадзора приостановило деятельность одного заведения общепита в лофт-парке «Подземка» в Новосибирске из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Отметим, в городе проводятся рейды по соблюдению масочного режима в торговых центрах на объектах семейного и детского досуга.

За неделю было совершено 92 проверки в пяти ТЦ Новосибирска и лофт-парке. По результатам проверки возбуждены два административных производства из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По одному суд вынес постановление о временном закрытии заведения до устранения нарушений.

По словам замгубернатора Сергея Семки, заболевание коронавирусом не снижает темпы. Власти обеспокоены соблюдением режима повышенной готовности в развлекательных центрах.

#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика