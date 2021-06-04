Роспотребнадзор закрыл заведение в лофт-парке «Подземка» за нарушения

Posted 4 июня 2021, 06:20
Published 4 июня 2021, 06:20
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
Управление Роспотребнадзора приостановило деятельность одного заведения общепита в лофт-парке «Подземка» в Новосибирске из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Отметим, в городе проводятся рейды по соблюдению масочного режима в торговых центрах на объектах семейного и детского досуга.
За неделю было совершено 92 проверки в пяти ТЦ Новосибирска и лофт-парке. По результатам проверки возбуждены два административных производства из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По одному суд вынес постановление о временном закрытии заведения до устранения нарушений.
По словам замгубернатора Сергея Семки, заболевание коронавирусом не снижает темпы. Власти обеспокоены соблюдением режима повышенной готовности в развлекательных центрах.