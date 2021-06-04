Роспотребнадзор закрыл заведение в лофт-парке «Подземка» за нарушения

За неделю было совершено 92 проверки в пяти ТЦ Новосибирска и лофт-парке. По результатам проверки возбуждены два административных производства из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По одному суд вынес постановление о временном закрытии заведения до устранения нарушений.