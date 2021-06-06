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Posted 6 июня 2021, 11:14

Published 6 июня 2021, 11:14

Modified 16 сентября 2022, 20:44

Updated 16 сентября 2022, 20:44

Общественник предложил построить кремль в Военном городке №17 в Новосибирске

6 июня 2021, 11:14
Публицист также отмечает, что этот объект придал бы городу неорусский стиль.

Московский политический и общественный деятель Егор Холмогоров предложил построить на территории Военного городка №17 кремль. Об этом сообщается в telegram-канале Зона 54.

«Я бы Новосибирску построил кремль! Назвал бы это, скажем, комплексом административных и музейных зданий», – приводятся слова Холмогорова. Публицист также отмечает, что этот объект придал бы городу неорусский стиль.

Сейчас территория Военного городка находится в запустении. На этой территории возможно создание военно-исторического парка и музейного кластера.

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#Город#Новости
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