Общественник предложил построить кремль в Военном городке №17 в Новосибирске

Posted 6 июня 2021, 11:14
Published 6 июня 2021, 11:14
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
Московский политический и общественный деятель Егор Холмогоров предложил построить на территории Военного городка №17 кремль. Об этом сообщается в telegram-канале Зона 54.
«Я бы Новосибирску построил кремль! Назвал бы это, скажем, комплексом административных и музейных зданий», – приводятся слова Холмогорова. Публицист также отмечает, что этот объект придал бы городу неорусский стиль.
Сейчас территория Военного городка находится в запустении. На этой территории возможно создание военно-исторического парка и музейного кластера.