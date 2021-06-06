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Posted 6 июня 2021, 07:15

Published 6 июня 2021, 07:15

Modified 25 декабря, 15:34

Updated 25 декабря, 15:34

Турнир по греко-римской борьбе в память о Петре Барбашове завершился в Новосибирске

6 июня 2021, 07:15
Борцовский турнир называется «Бросок в вечность – это связь времён и святость имён».

В Новосибирске прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Он был посвящен памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова. Всего в столицу Сибири съехались более 140 борцов. Они соревновались в десяти весовых категориях.

Новосибирец Пётр Барбашов совершил подвиг в 1942 году. Он погиб в боях под Орджоникидзе.

Борцовский турнир называется «Бросок в вечность – это связь времён и святость имён». Команду Северной Осетии привез министр физической культуры и спорта республики Алан Хугаев.

#Спорт
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