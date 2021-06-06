В Новосибирске продают портрет-икону шамана Габышева за 1,24 млн руб

Posted 6 июня 2021, 06:18
Published 6 июня 2021, 06:18
Modified 16 сентября 2022, 20:44
Updated 16 сентября 2022, 20:44
В Новосибирске вновь продается культовая картина Константина Еременко "ШАМАН ДОЙДИ и ИЗГОНИ". 2019 75*90 см, акрил, ПВХ. Полотно выставлено на продажу на Авито.
Известно, что нашумевший портрет шамана Александра Габышева в 2019 году автор продал менеджеру из Академгородка за 23 тыс руб. Теперь продавец хочет получить за портрет-икону 1 239 900 руб.
Продавец обещает, что большую часть выручки он перечислит самому шаману Габышеву. Еще часть средств пойдет на поддержку новых проектов художника Константина Еременко.