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Posted 6 июня 2021, 06:18

Published 6 июня 2021, 06:18

Modified 16 сентября 2022, 20:44

Updated 16 сентября 2022, 20:44

В Новосибирске продают портрет-икону шамана Габышева за 1,24 млн руб

6 июня 2021, 06:18
Продавец обещает, что большую часть выручки он перечислит самому шаману Габышеву.

В Новосибирске вновь продается культовая картина Константина Еременко "ШАМАН ДОЙДИ и ИЗГОНИ". 2019 75*90 см, акрил, ПВХ. Полотно выставлено на продажу на Авито.

Известно, что нашумевший портрет шамана Александра Габышева в 2019 году автор продал менеджеру из Академгородка за 23 тыс руб. Теперь продавец хочет получить за портрет-икону 1 239 900 руб.

Продавец обещает, что большую часть выручки он перечислит самому шаману Габышеву. Еще часть средств пойдет на поддержку новых проектов художника Константина Еременко.

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#Культура#Новости
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