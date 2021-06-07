База отдыха на берегу Обского моря выставлена на продажу за 17 млн рублей

Posted 7 июня 2021, 06:24
Published 7 июня 2021, 06:24
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Базу отдыха «Сосновка» продаются на берегу Обского моря под Новосибирском за 16,9 млн рублей. Объект находится в Ордынском районе на улице Шевченко, в километре от Речного вокзала.
Как сказано в карточке объявления на сайте «Авито», продается шесть зданий - одно двухэтажное 852,4 кв.м., остальные одноэтажные по 100 кв.м каждое.
В большом здании есть отопление, проведено электричество. Окна и пол выполнены из дерева. Территория участка под зданием составляет 2,73 га.