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Posted 7 июня 2021, 01:16

Published 7 июня 2021, 01:16

Modified 5 августа 2022, 12:20

Updated 5 августа 2022, 12:20

Опубликовано видео поджога автомобиля при эвакуации под Новосибирском

7 июня 2021, 01:16
Мужчину госпитализировали.

Видео с поджогом Toyota пьяным жителем Новосибирской области опубликовали очевидцы происшествия в группе АСТ-54.

Напомним, пьяный мужчина не нашел другого способа, как остановить эвакуатор, и поджег автомобиль Toyota.

По сообщению полиции, это случилось после ДТП в поселке Тулинский Новосибирского района, участниками которого стали Pontiac и Toyota. Оказалось, что последней управляла женщина без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Когда подъехал эвакуатор для транспортировки иномарки на штрафстоянку, ее спутник запротестовал. Мужчина, будучи пьяным, вылил в салоне авто бензин и грозился поджечь его, если машину эвакуируют. В итоге он исполнил задуманное. Благодаря прибывшим пожарным удалось избежать тяжелых последствий.

Дебошира забрали врачи в больницу.

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