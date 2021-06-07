Опубликовано видео поджога автомобиля при эвакуации под Новосибирском

По сообщению полиции, это случилось после ДТП в поселке Тулинский Новосибирского района, участниками которого стали Pontiac и Toyota. Оказалось, что последней управляла женщина без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Когда подъехал эвакуатор для транспортировки иномарки на штрафстоянку, ее спутник запротестовал. Мужчина, будучи пьяным, вылил в салоне авто бензин и грозился поджечь его, если машину эвакуируют. В итоге он исполнил задуманное. Благодаря прибывшим пожарным удалось избежать тяжелых последствий.